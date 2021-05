以色列部隊攻入加薩走廊！半夜轟炸影片曝光　衝突釀27童亡

文/中央社

以色列軍方今天表示,以色列部隊已進入加薩走廊,持續對巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯(Hamas)進行軍事行動。加薩走廊過去數天已有超過100名巴勒斯坦人死於以巴軍事衝突。

▲以色列對加薩走廊發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



法新社報導,以色列軍方發布簡短訊息表示:「以色列的飛機和地面部隊正在加薩走廊(Gaza Strip)發動攻擊。」

軍方發言人康里克斯(Jonathan Conricus)證實以色列軍人已進入加薩。

It is now 2:12 am in the morning, Gaza time. While half of the world is probably sleeping in comfort, Gaza has been receiving a large scale of airstrikes targetting civilians and homes. @Israel @IDF should be damned to hell. #GazaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/YzHVng5MqF