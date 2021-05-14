月經來會脫皮…辣模「撕臉」嘲諷男人！　千萬網友挺：女人的秘密

▲月經來會脫皮！辣模「撕臉」諷男人。（圖／翻攝自TikTok、IG）

記者張方瑀／綜合報導

月經對女生來說可能是再熟悉不過的事，但對於男性來說，它可能非常陌生，甚至會缺乏許多對月經的基本常識。美國一名模特兒就在TikTok上傳了一段惡搞影片，她將臉上的假皮撕下來後，嘲諷男生竟然不知道女生「月經來時會脫掉一層皮」。這段影片也引發女性網友熱烈回響，紛紛留言力挺，「這是我們的祕密」

美國模特兒芬克（Dakota Fink）在TikTok上傳了一段惡搞影片，嘲諷男性非常缺乏對於月經的常識。在影片中她一層層的撕掉臉上的假皮，並在字幕上打著「回想起男生不知道我們月經後得脫掉一層皮的時代」，接著繼續面無表情地將臉上的皮通通撕掉。

這段看似無俚頭的搞笑影片，卻真的引來部分男性認真回覆，「所以這是真的...對於每個有月經的人來說，我真的很抱歉你們要經歷這麼多」、「天哪我們真的需要性教育」。

除此之外，有更多的女性網友在影片搞笑留言力挺，「男生怎麼會不知道？」、「姊妹，我以為這是我們的祕密」、「有時撕下來會痛，但這對皮膚很好」、「我記得第一次撕皮時有多害怕」、「每個人脫皮的時間位置都不一樣」、「技巧是洗完澡後再撕」。

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