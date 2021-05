抓到了！台留學生在美遭「鐵鎚敲破頭」　嫌犯身分曝光

記者崔子柔/綜合報導

在紐約念書的31歲台灣女學生特蕾莎(Theresa)2日遭到襲擊,一名非裔女子拿著鐵鎚朝她狂敲,頭部受傷縫合6針,目前警方已將37歲的女嫌犯移送,其身分為當地街友。

紐約市警察局於當地14日指出,目前已將攻擊特蕾莎和其友人的女性嫌犯逮捕,以「恐嚇罪」(Menacing)、「攻擊重罪」(Felony Assault)與「持有武器重罪」(Felony Criminal Possession of a Weapon)將她移送法辦,根據《紐約郵報》報導,37歲女嫌依博妮(Ebony Jackson)是當地的街友。

▲特蕾莎遇襲畫面。(圖/翻攝自YouTube/HL Daily News)



特蕾莎2日在紐約Hope Hell's Kitchen餐廳吃飯,晚間8時40分左右和友人要步行去搭地鐵,路上突然被依博妮大吼說「把口罩脫掉」,隨後開始遭受攻擊,頭部被鐵鎚敲傷送醫縫合7針。

特蕾莎2019年到紐約進修時裝相關碩士學位,當地疫情爆發後曾回到台灣居住,直到上月才又飛往紐約,沒想到遭受攻擊,目前和母親談妥暫時搬回台灣,等美國情勢恢復穩定再考慮前往。

▼紐約市警局PO出相關資訊。(圖/翻攝自推特/@NYPDHateCrimes)



This individual has been arrested and charged with:

Felony Assault

Felony Criminal Possession of a Weapon

Menacing https://t.co/3LooC9XAOL pic.twitter.com/yWnHwJyf8u