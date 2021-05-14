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快訊／美國凌晨宣布：只要有接種疫苗，不用再戴口罩了

▲▼美CDC下令周一起：搭乘大眾交通工具「一律戴口罩」。（圖／路透）

▲美CDC：打過疫苗可以「免戴口罩」，搭乘火車飛機時，仍要戴著。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）於台灣時間14日凌晨宣布，只要有完全接種Covid-19疫苗的人，無論室內室外（除非在某些情況下）都可以不用戴口罩，也不用保持社交距離。

美國疾病控制與預防中心主席華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，由於感染率下降及疫苗對變種病毒的效果等多方因素，因此宣布新口罩政策，不過如果搭乘公車、地鐵、火車及飛機，或在醫院、監獄、遊民收容所等較擁擠的場合，仍要戴口罩。 

華倫斯基表示，「我們都希望能夠回到正常狀態的這一刻很久了」，她引述以色列和美國的研究報告得到這個結果，研究建議「完全接種疫苗的人可以參加室內和室外活動」，不管人群多寡，活動型態大小，都不用再戴口罩或保持社交距離。

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲美國街頭。（圖／路透）

據《CNN》報導，由於美國逾1/3人口、約1.17億人接種疫苗，「突破疫苗」感染的人只是少數，不過華倫斯基提醒，如果免疫功能低的民眾，若想要免戴口罩，最好還是先問過醫生，請他們評估。

一位住在美國紐約、且已施打疫苗的台灣人今天也向《ETtoday新聞雲》表示，「接種疫苗效期只有六個月，所以之後我們可能還是要再打。」

她透露，一開始身體會有不舒服情況，打完兩星期內抗體會生效，「我打完第一劑沒事，第二劑我吃了五顆止痛藥，我的症狀是肌肉關節超級痛，覺得我的媽呀……但還好隔天就好了。」

▲▼ 美國總統拜登強調口罩重要性。（圖／路透）

▲先前美國總統拜登強調口罩重要性。（圖／路透）

▲▼美國,戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國人可以有條件不戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▼美國人疫情期間戴口罩排隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

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