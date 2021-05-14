停電之亂推賣蠟燭！IKEA發文「至少會亮」　4.5萬人朝聖

▲IKEA趁著全台大停電，推銷自家蠟燭。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

網搜小組／閔文昱報導

513大停電造成全台陷入黑暗5小時，各地輪流停電，直到晚間8時才恢復供電。對此，知名家具賣場IKEA就在臉書順勢推出蠟燭廣告，還在內文中表示「蠟燭雖小，至少會亮」暗酸台電，另類的行銷手法瞬間笑翻不少網友。

高雄興達電廠因電網故障造成跳機事故，導致13日下午3時起全國分區無預警停電，台電至晚間8時才宣布已恢復正常供電，電網之亂歷時5小時之久。面對停電，IKEA也在同一天發布蠟燭廣告，並在文中幽默表示，「蠟燭雖小，至少會亮；台電無法給你的，IKEA 給你。」

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蠟燭雖小，至少會亮 台電無法給你的，IKEA 給你 >> https://lihi1.com/ZxjT4 #歡迎大家回報各地供電狀況 由 IKEA 發佈於 2021年5月13日 星期四

▲文章曝光後，留言區出現整排「藍勾勾」。

文章曝光後，短短7小時已經吸引將近4萬5000人按讚，不少政治名人也前來朝聖，像是蔡易餘、郭信良、莊瑞雄、林奕華、林宜瑾、趙天麟、簡煥宗、江永昌、謝衣鳯、黃捷、黃敏惠等都紛紛留言，讓底下的留言區充滿了「藍勾勾」。另外，國民黨粉專也留言「想念敦北店...從黨部走路就能到」。

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