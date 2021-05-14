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國中會考！20.2萬考生明天上戰場　一張圖秒懂考場8大防疫

▲國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考。（示意圖／教育部提供）

記者蘇晏男／台北報導

15日至16日登場的國中會考受到國內疫情升至第二級影響，為讓超過20萬名考生安心考試並落實防疫，教育部13日寄出8大措施，包括全程配戴口罩、不開放陪考等。而對於這些措施，總統蔡英文則向考生與家長喊話，盼多多體諒。

教育部指出，經全國試務會統計，全國18考區及中國考場總報名人數計20萬2547人，其中集體報名20萬940人，個別報名1607人；而報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬1030人，新北考區3萬914人，以及高雄考區2萬2721人。

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為在疫情升溫期間順利進行國中會考，教育部13日祭出8項防疫措施，包括：

1.全程佩戴口罩：提供口罩給所有考生（考試日每日1片），除用餐外，其餘時間佩戴口罩。

2.進入考場前，全面量測體溫：額溫≧37.5度或耳溫≧38度，複測未過，至第二類備用試場應試。

3.不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊：考生因身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病者，須事先申請陪考。

4.各試場開放冷氣：開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風。

5.維持各試場及休息區通風並加強消毒：提高試場及休息區之環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資。

6.管制考場進出場動線：考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，並做好標示及引導管制。

7.確保全體考生應試健康與安全：與指揮中心勾稽考生資料機制，試前掌握依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）的考生名單。

8.保障「具感染風險民眾追蹤管理機制」考生考試權益：配合防疫而無法應試者，將併同大陸考場，於5/29、30日辦理補考。

對於教育部祭出的防疫措施，蔡英文透過臉書表示，她要謝謝全國各地考場工作夥伴積極應變，也要請考生和家長們多多體諒。「我們已經做好最安全的準備，祝福所有考生，為自己爭取到最好的成績、順利前往心中理想的學校，大家加油！」

蔡英文也補充，各考場也會增加防疫物資（洗手液、肥皂、酒精等）的準備數量及設置定點、增加洗手台及廁所的清潔消毒頻率，以及增加考場巡視頻率，確保防疫措施都有落實，能有效維護考生的健康。

行政院長蘇貞昌則說，防疫期間，政府要協助各級學校提供學生妥善周全的健康照顧，並保障孩子就學權益，是家長及社會的高度期待，請教育部及各部會應持續審慎、妥善規劃；如在校園有發現確診病例，亦應迅速完善處置，以減少疫情在校園蔓延。教育部與指揮中心及各部會、地方政府攜手合作，共同協助校園防疫，行政院也會給予全力支持，讓國家對全國學生的照顧，能更周全、更完善。

▼國中會考校園防疫措施。（點圖可放大／行政院提供）

▼國中會考校園防疫措施。（圖／行政院提通）

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