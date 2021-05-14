神秘「外星訊號」有科學根據！霍金警告遭無視　人類好奇心擋不住

▲人類難以抵擋好奇心，熱衷探究宇宙和太空的奧妙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

中國貴州的500米口徑球面無線電望遠鏡（FAST，俗稱天眼）近日宣布捕捉到「距地球約30億光年的神秘信號」，玻利維亞也傳出民眾目擊身高30公分的外星生物，再度引發外星人是否存在的討論。podcast《宇宙人外信》提到，許多天文設備接收、觀測到的訊號是「脈衝星」所致，「外星人」的日語說法正好是節目名稱由來。

主持人隔壁老王分享，她曾有機會參觀「天眼」，但路途遙遠，還要交出手機等通訊設備，以免干擾無線電。Ryan指出，英國物理學大師霍金生前公開反對「天眼」計畫，警告人類「不要接觸外星人」，以免重演哥倫布登上美洲大陸後，對當地原住民造成的浩劫。

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▲《宇宙人外信》帶你從中英日韓語討論時事學單字。

主持人Ethan也提到，雖然「脈衝星」解釋了許多神秘太空現象，其發現者喬瑟琳・貝爾（Jocelyn Bell）卻遭忽略，反而是指導教授獲頒諾貝爾獎。他認為，儘管霍金再三警告，外星世界如同「潘朵拉的盒子」，卻難以阻止人類旺盛的好奇心。

節目上聊到，外星人的英文有「alien」和「ET」兩種說法，但前者通常指具體的外星生物，後者原意泛指「不在某範圍或領域的事物」；日文漢字寫成「宇宙人」，其實就是節目宗旨和名稱由來，希望能夠帶領聽眾從太空、外星人的角度俯瞰地球，討論世界時事。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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