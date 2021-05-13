蘆洲獅子王一日遊！夜訪茶室加贈按摩　網譏：根本防疫破口

記者郭世賢／新北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布獅子會前會長（案1203）活動足跡，從資料可以看到，該起群聚在6天足跡中跑了36處地方。網友也PO出梗圖「蘆洲獅子王一日遊」9900元起，報名即贈500元防疫保單，特別安排夜間探訪萬華茶室、加贈來來按摩，十足嘲諷這次的群聚過程。

▲蘆洲獅子王一日遊。（圖／民眾提供，下同）

網路流傳一張梗圖「蘆洲獅子王一日遊」9900元起，報名即贈500元防疫保單；行程內容：基隆八斗子釣魚、巧虎奇幻音樂世界演奏會、新竹市城隍廟、台北地下街、林口三井OUTLET；午餐：銀座日本料理、晚餐：松風日本料理；特別安排夜間探訪萬華茶室、加贈來來按摩。

根據疫情指揮中心13日公布足跡：前會長相關接觸者完整足跡如下，5/4晚間前往新莊區晶華亭餐廳、萬華區某茶藝館；5/6前蘆洲來來按摩店、三重區某家庭理髮店、三重區大風車婚宴會館；5/7前往福壽街及中原路口菜市場、新莊區楊老爹肉圓、大安區SOGO復興館；5/8前往三重力行市場、新莊區楊老爹肉圓、泰成路2段菘賓餐廳、蘆洲區阿秋越南美食、林口三井Outlet、三重區某熱炒店、信義區醐同燒肉、國父紀念館、台北地下街、桃園蘆竹方記三杯滷味、蘆洲區海霸王餐廳。

5/9基隆八斗子釣魚、五股區成泰里守望相助活動中心、市民大道某卡拉OK、新莊區好市多、新竹縣峨眉鄉二泉湖畔咖分、新店區下城老地方餐酒館、新竹城隍廟、士林區天母銀座日市料理、三重區尚井日式涮涮鍋、蘆洲人从乑牛排館、桃園區松風日本料理；5/10日前往好市多北投店、新北石門區英芳飯店海鮮餐廳、桃園區茶自點、蘆洲區泰式按摩店、淡水區康舒工程、蘆洲區孫東寶牛排館。

由於行程完整與前獅子會長20人群聚的足跡一致，因此梗圖一出也引來網友十足的嘲諷，直轟防疫破口大開害疫情急升。

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