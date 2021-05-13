以色列、巴勒斯坦瀕臨「全面開戰」！　恩怨情仇一次看

▲以色列與巴勒斯坦衝突快速升溫。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

在以色列城市遭火箭彈攻擊而以軍空襲加薩走廊炸死數十人後，以色列與巴勒斯坦11日的衝突已瀕臨全面戰爭，讓數千名以巴兩邊的民眾整日籠罩在砲擊恐懼中。

美國前總統川普任內承認耶路撒冷為以色列首都、鞏固以色列對巴勒斯坦被占領土的掌控，以色列後來更在川普任期尾聲陸續達成與阿拉伯國家關係正常化，是衝突遠因。

▲以色列空襲迦薩走廊，導致哈瑪斯（Hamas）多名高級軍官死亡，2座高樓被毀。（圖／達志影像／美聯社）

衝突為何急速升溫

獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）總編輯赫斯特（David Hearst）指出，在去年阿拉伯國家與以色列關係正常化後，巴勒斯坦人對阿拉伯國家徹底幻滅，認清今後的建國道路只能靠自己。

以巴雙方10日晚間開始相互砲擊前，危機已連續多日在耶路撒冷醞釀。東耶路撒冷希克加拉（Sheikh Jarrah）街區多個巴勒斯坦家庭被逐出家園累積緊張情勢，因以色列高等法院準備就一樁數十年之久的產權爭端判決，恐將一些巴勒斯坦人的住房移交猶太屯墾居民，讓當地每天都在示威。

近日伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）讓大批群眾湧向艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），巴勒斯坦人與以色列警方爆發激烈衝突，10日就有300多名巴勒斯坦人受傷。示威後來擴散至以色列境內其他阿拉伯人聚居地。

前以色列與巴勒斯坦談判的首席代表李夫尼（Tzipi Livni）表示，多年來早有人警告以色列占領區內加劇的雙方人民衝突，恐讓巴勒斯坦長久的積怨反噬以色列，「這就是目前的情況，潛藏已久的不滿爆發，綜合其他因素演變成一發不可收拾的局面」。

▲以巴衝突越演越烈，雙方皆有死傷。外界憂心衝突升級，演變成2014年以來再次全面開戰。（圖／路透）



瀕臨2014年以來再次全面開戰

《華盛頓郵報》指出，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）10日晚間朝耶路撒冷與以色列南部發射火箭彈，以色列回以空襲並持續到11日。以色列軍方表示10日以來，哈瑪斯向特拉維夫發射的火箭彈與迫擊砲超過1050發，平均每3分鐘一枚。

以色列軍機則轟遍加薩走廊各地目標，伊斯蘭聖戰組織坦承兩名指揮官死於空襲。巴勒斯坦衛生官員表示，衝突至今已65名加薩走廊居民罹難，包括16名孩童，以色列這邊則至少6人罹難，包括一名青少年。外界憂心雙方衝突恐演成2014以來再次全面開戰。

以色列已部署5000名後備軍人並增兵加薩走廊邊界，國防部長甘茨（Benny Gantz）今天告訴媒體「目前沒有設下作戰停止日期」，哈瑪斯則誓言報復。巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）要求聯合國安理會介入。

以色列最近4度大選都難組成新一屆政府，以國政壇陷入紛亂，現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）一邊當看守內閣，一邊要應付遭貪汙起訴。尼坦雅胡又已和極右翼政客靠攏，批評人士認為尼坦雅胡被太多其他事務分心，某種程度讓緊張局勢升級。

▲一名巴勒斯坦男子站在被空襲摧毀的建築物前。（圖／達志影像／美聯社）



美想騰出手抗中 無奈中東情勢羈絆

過去以巴衝突時，包括埃及、卡達等阿拉伯國家會介入調停，但一名埃及官員11日告訴《美聯社》，開羅當局正在幕後協調休兵，但以色列在耶路撒冷之舉讓局面複雜化。美國則一面譴責兩邊的暴力舉動，另也在幕後尋求降溫，美媒Axios披露，拜登政府正試圖與埃及合作，協商停火並於12日派特使前往以色列。

另有美媒分析，美國總統拜登上任後就尋求避免再陷入以巴糾纏不清的衝突，想把外交政策重心轉為應對中國、恢復伊朗核協議與結束永無止境的阿富汗戰事，但這週的中東情勢，凸顯美國的新盤算難有機會完全實現。

連日來情勢發展讓華府清楚體認到，在川普4年任內完全放手讓以色列總理尼坦雅胡政府處理巴勒斯坦事務後，無論情願與否，美國外交官正再次被拉回以巴爭端。

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