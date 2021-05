紐約2019曾爆大停電　因變壓器故障！時報廣場一片黑、地鐵停擺

▲紐約2019年曼哈頓大停電,總計約7.2萬戶受到影響。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機,系統供電能力不足,造成全台各地大停電。其實美國紐約2019年也曾出現無預警大規模停電,讓觀光鬧區曼哈頓長達5小時無電可用,就連時報廣場也受到波及,交通號誌停擺、地鐵運作暫停,而這一切背後的關鍵原因,與變壓器故障及夏季巨大用電需求有關。

綜合CNN等外媒報導,事發於美國東部時間2019年7月13日傍晚近7時,當時熱鬧的中城及上西區部分地區無預警大規模停電,約有30街區受到影響,時報廣場看板熄滅,且交通一度陷入癱瘓,多條地鐵線停擺、站內只剩下緊急照明燈亮著,交通號誌燈熄滅,讓平日夜裡燈火絢爛的曼哈頓頓時漆黑一片。

As darkness falls you can tell where the blackout ends and which buildings have good emergency generators. #Blackout #poweroutage #nyc pic.twitter.com/cndTnOeUak