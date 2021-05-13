紐約2019曾爆大停電　因變壓器故障！時報廣場一片黑、地鐵停擺

▲紐約2019年曼哈頓大停電，總計約7.2萬戶受到影響。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台各地大停電。其實美國紐約2019年也曾出現無預警大規模停電，讓觀光鬧區曼哈頓長達5小時無電可用，就連時報廣場也受到波及，交通號誌停擺、地鐵運作暫停，而這一切背後的關鍵原因，與變壓器故障及夏季巨大用電需求有關。

綜合CNN等外媒報導，事發於美國東部時間2019年7月13日傍晚近7時，當時熱鬧的中城及上西區部分地區無預警大規模停電，約有30街區受到影響，時報廣場看板熄滅，且交通一度陷入癱瘓，多條地鐵線停擺、站內只剩下緊急照明燈亮著，交通號誌燈熄滅，讓平日夜裡燈火絢爛的曼哈頓頓時漆黑一片。

As darkness falls you can tell where the blackout ends and which buildings have good emergency generators. #Blackout #poweroutage #nyc pic.twitter.com/cndTnOeUak — Dan G. (@BadLawyerJokes) July 14, 2019

大規模停電讓多場百老匯演出被迫取消，多個地鐵站停電導致列車無法停靠，更有許多民眾受困電梯當中，警方現身各大交通路口指揮，百貨公司員工則持手電筒引導客人疏散。直到當晚11時30分左右，曼哈頓電力與交通狀況才逐漸恢復，所幸並未出現傷亡消息。

事後，電力公司聯合愛迪生（ConEdison）表示，曼哈頓49街一處變電站故障很有可能是事故主因，另個可能原因則是炎熱夏季的巨大供電需求負荷過高。

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