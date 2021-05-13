日「4千人斬」富豪閃婚時早不舉！　AV嫩妻自爆：從來沒睡過我

▲須藤早貴4月已經遭到警方以殺人罪嫌逮捕。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

外號4000人斬的日本富豪野崎幸助2018年5月被發現陳屍家中，體內更驗出大量興奮劑，當時警方認為小他55歲、曾經擔任AV女優的嫩妻須藤早貴有極大嫌疑，經3年調查後，終於上月（2020年4月）將其逮捕，不過須藤早貴則堅決保持沉默並否認犯行。日本週刊FRIDAY在事發2日後曾經獨家專訪須藤早貴，沒想到當時她不只否認犯行，竟還驚爆，野崎其實早在結婚前就已經不舉，兩人根本沒有發生過性關係，而她自己也只是為了每月100萬日幣的零用錢答應求婚。

根據日本週刊FRIDAY報導，日本富豪野崎幸助對外號稱自己是4000人斬，自爆為了包養女人曾經砸了30億日幣，並在2018年以77歲高齡，風光迎娶當時年僅22歲的嫩妻須藤早貴，怎知婚後才過105天，就傳出他在家暴斃的消息。據悉，野崎幸助對外一直號稱自己身體硬朗，是「一日三次郎」，然而事實上，他早就因為縱慾過度，下半身不舉。

▲▼須藤早貴被逮後仍堅持否認犯行。（圖／翻攝自推特）



為了證明自己與命案無關，須藤早貴在野崎離奇暴斃後的2天便接受FRIDAY的專訪，而在被記者問到與大55歲的丈夫有沒有性生活時，她則乾脆地自爆，「一次也沒有！」須藤說，「我們是在2017年底認識，並在2018年2月登記結婚，婚前也從未發生性行為。」

須藤直言，「從我們認識的時候，社長（指野崎幸助）就已經不舉，完全站不起來。」她補充道，「當然，有幾次他也會叫我到床上，但通常只會要求要跟我牽手或是一起睡覺而已，不會要求發生性關係。只有一次是他請我用手幫他，但是那時候他也硬不起來，我告訴他果然年紀到了，他也只是說，『是嗎？』」

另一方面，野崎2018年暴斃後，警方在他的體內驗出大量的興奮劑。事實上，只要攝入0.5公克的興奮劑就會出現中毒症狀，但野崎的體內卻殘留好幾公克，且皮膚表面也找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。而警方也發現，須藤婚後曾以智慧型手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡。

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