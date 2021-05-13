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浴缸成滾燙煉獄！女童腹瀉竟惹爸發怒　遭強制「浸泡熱水」慘死

▲▼嬰兒,洗澡,泡澡,燙傷,熱水,兒童,虐童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女童遭到父親強迫坐在滾燙的熱水裡，送醫後仍不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

北非國家利比亞發生恐怖社會案件，一名父親竟然強迫他的3歲女兒坐在裝滿滾燙熱水的浴缸裡，時間還長達1個多小時，受害女童被其他親屬立即送往醫院，但最後仍然因為全身嚴重燒燙傷而不治身亡。

根據英國《都會報》（Metro）報導，東北部艾季達比亞省（Ajdabiya）一名父親向刑事調查部門承認所有罪行稱，自己因為3歲女兒拉碧哈（Rabiha Khaled Abdel Hamid）持續腹瀉而感到憤怒，先是用繩子鞭打女兒，又在浴缸中裝滿滾燙的熱水，並強迫拉碧哈坐在浴缸裡超過1小時，最後將她鎖在房間裡直到晚間9點。

報導指出，拉碧哈被父親放出來之後，就被媽媽與另一名家屬帶到醫院治療，但當時施暴的父親聲稱是拉碧哈自己走到廚房，然後將熱水灑到自己身上，才會導致燒燙傷。據了解，拉碧哈的傷勢嚴重，最後在9日不幸病歿，目前不清楚她的母親是否積極參與了施暴過程，但父母兩人都被移送檢調單位，檢察官最後是否會起訴兩人則仍然未知，但當局已掌握了父親吸毒的相關證據。

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