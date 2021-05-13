戴琪將首登美中貿易談判桌　傳特使突遭撤換！中方駁：報導不屬實

▲美國貿易代表戴琪日前透露，將與中國官員見面會談。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前表示，近期將與中國對口官員會面，雙方有機會再次評估於川普時期訂下的第一階段貿易協議。《華爾街日報》先前報導稱，年近70歲的劉鶴曾代表中國與美方簽署第一階段貿易協議，這次卻可能被撤換，由胡春華接替談判大使。對此，中方則否認稱，相關報導「不屬實」。

根據美國之音報導，戴琪5日在《金融時報》組織會議中表示，預期最近將會與中國貿易對口官員會面，討論和評估川普時期簽訂的美中第一階段貿易協議。而知情人士透露，北京正在考慮由同樣是國務院副總理，但更年輕一點的胡春華，來接任劉鶴這個美中貿易談判特使的任務。然而，中國商務部新聞發言人高峰13日於記者會中否認，稱相關報導「不屬實」。

▲台裔的戴琪將首次面對中國貿易談判特使。（圖／達志影像／美聯社）

戴琪12日於參議院財政委員會中表示，如果北京不能或不願意遵從國際規則和規範，華府就必須採取措施創造公平的競爭環境。報導指出，屆時無論北京貿易特使是誰，戴琪將在與中國對口官員的首次接觸中，審視第一階段貿易協議的執行情況，而其評估結果必將影響華府對北京徵收的懲罰性關稅的去留問題，因此，國際社會、美中關係與貿易專家都相當關注這次的會面。

美國馬里蘭羅耀拉大學（Loyola University Maryland）管理與國際商務系主任丁弘彬教授認為，戴琪的表態除了要提醒中國對口官員，中國迄今尚未全面履行第一階段協議的目標，而她正在採取必要的行動，以保持貿易談判的雙邊討論能夠持續進行，另外這也同時表明，美國非常有興趣繼續處理第一階段談判中提出的問題。

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