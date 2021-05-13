打疫苗就可抽100萬美元　俄州長力挺：保護生命比錢重要





▲美國疫苗運動持續燃燒。（圖／路透社）

美國俄亥俄州（Ohio）12日宣布疫苗運動新計畫，利用價值100萬美元抽獎活動，鼓勵民眾前往接種疫苗，獎金將由聯邦新冠基金支付。面對外界「浪費錢」等指控，州長德萬（Mike DeWine）強調，「不打疫苗才是浪費將被病毒奪去的生命。」

俄亥俄州州長德萬推特發文，「5月26日起或2週後，每周三將宣布一名獲獎者，只需接種至少1劑疫苗，就能得到100萬美元獎金，為期5週。他強調，所有年滿18歲俄亥俄州民眾都具參與資格，對於未成年民眾，政府將提供「俄亥俄州立大學4年全額獎學金」，包括全額學費、住宿費與伙食費等。

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

美國多州均已發佈方案，激勵民眾接種疫苗意願，包括西維吉尼亞州（West Virginia）提供施打疫苗16-35歲民眾100美元儲蓄券、新澤西州（New Jersey）提供免費啤酒、紐約（New York）提供免費地鐵券等，但俄亥俄州獎金數字仍是第一。

德萬同日發出聲明，請求俄亥俄州衛生部撤銷強制防疫措施，「是時候結束防疫命令，這一年來大家都遵守規定，一同勇敢對抗新冠病毒。」德萬早前因積極應對疫情受到兩黨讚賞，但由共和黨控制的立法院3月起限制州長發佈防疫命令的權力，大幅削弱德萬對於疫情法規的影響力。