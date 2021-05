打疫苗就可抽100萬美元　俄州長力挺：保護生命比錢重要

▲美國疫苗運動持續燃燒。(圖/路透社)

美國俄亥俄州(Ohio)12日宣布疫苗運動新計畫,利用價值100萬美元抽獎活動,鼓勵民眾前往接種疫苗,獎金將由聯邦新冠基金支付。面對外界「浪費錢」等指控,州長德萬(Mike DeWine)強調,「不打疫苗才是浪費將被病毒奪去的生命。」

俄亥俄州州長德萬推特發文,「5月26日起或2週後,每周三將宣布一名獲獎者,只需接種至少1劑疫苗,就能得到100萬美元獎金,為期5週。他強調,所有年滿18歲俄亥俄州民眾都具參與資格,對於未成年民眾,政府將提供「俄亥俄州立大學4年全額獎學金」,包括全額學費、住宿費與伙食費等。

