前獅子會長5／4去萬華茶室　陳時中感謝坦承「把輪廓弄得清楚」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中今早透露蘆洲前獅子會長（案1203）與萬華茶室有人與人的連結，串起關連性。中央流行疫情指揮中心今（13）日公布蘆洲群聚足跡，當中前獅子會長的於5月4日到台北市萬華區某茶藝館，陳時中表示，北市某茶藝館這一開始完全不知道，經過這樣抽絲剝繭，昨天才做這樣情況，所以當然要謝謝他們能坦承以告，讓情況能夠把輪廓弄得清楚。

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▲▼獅子會前會長疫情足跡，點圖可放大。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)





陳時中說明，與蘆洲獅子會前會長相關，從5月4日至10日相關掌握的是疫調人員與憑著他的回憶的紀錄下來，寫調查中表示還要再確認過。

先前所提與案1203與萬華區關連，指的5/4他有在台北市萬華區某茶藝館，另外茶藝館或相關的人員有到宜蘭，跟宜蘭的遊戲場基本上是一個關係企業，都有他的相關性，都是要在抽絲剝繭一一核對。

陳時中也提到，相關足跡很多，真的要謝謝疫調人員跟地方衛生局，非常辛苦，大家都是要分頭去把事情問清楚來，事實上這是不容易問的，並不是每個人一坐下來就報告昨天前天去哪，大多你問都說忘記了慢慢在回想，有些肯講，有些不肯講，根據交叉比對才會越來越清楚。

陳時中說，「好像一開始案子北市某茶藝館這一開始完全不知道，經過這樣抽絲剝繭昨天才做這樣情況，所以當然要謝謝他們能坦承以告，讓情況能夠把輪廓弄得清楚來」。

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