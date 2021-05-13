路透：台灣有「強大追蹤系統」從未封城！　疫情一升溫就嚇壞股市

▲《路透社》報導台灣近日防疫限制加嚴。（圖／翻攝路透社網站）

記者張寧倢／編譯

台灣近日本土病例突增，確診者足跡跨越雙北基宜。對此，《路透社》刊出報導表示，台灣部分城市祭出針對進入公共場所的防疫禁令，罕見疫情消息不僅嚇壞股市投資人，也讓島內國民感到不安。但路透也指出，台灣政府擁有強大的接觸者追蹤隔離系統，正在加速找出部分感染源。

▲台灣12日疫情突升溫，許多民眾搶購泡麵與口罩等物資。（圖／路透）

根據《路透社》報導，台灣及早實施包含大舉限制入境等有效防疫措施，成功使台灣免於遭受新冠疫情的嚴重影響，到目前為止僅報告了1231例確診，但自4月底國內疫情再次爆發以來，投資市場與政府一直處於緊張狀態，12日更宣布新增16起本土案例，創下單日新高。儘管部分受到美股表現影響，但台股加權指數（.TWII）13日上午再度下跌了大約3%。

路透指出，環繞首都外圍的新北市已經下令關閉圖書館與網咖，同時台北市也下令健身房最多只許容納100人。而台灣政府擁有強大的接觸者追蹤隔離系統，正在加緊尋找部分本土感染源，主要集中在人口密集的北部地區。

▲台灣許多賣場與餐廳紛紛加強消毒與防疫措施。（圖／路透）

報導引述台北市長柯文哲12日發文稱，他知道民眾心情應該會開始恐慌，但他希望大家不要慌亂，台灣的醫療能量足夠，重症者也沒有快速增加。高雄市長陳其邁也說，市府已對確診者進香時到過的寺廟進行消毒，也隔離、採檢共56名的接觸者。報導稱，中央政府禁止市內100人、室外500人以上聚會直到6月，同時警告可能關閉非必要營業場所，但目前為止台灣從未完全封城。

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