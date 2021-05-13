日新冠重症人數再創新高　北海道疫情爆發！擬申請納入緊急事態

▲北海道疫情升溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本全境新冠重症患者人數已達1214人，再創新高。在東京都、大阪府等6都府縣被納入緊急事態範圍之際，北海道疫情近日呈現爆發性趨勢，外傳13日單日新增染疫數將突破700例，其中札幌市約佔500例，將雙雙創下新高，擬要求中央政府發布緊急事態宣言。

綜合日本放送協會（NHK）、日本時報報導，儘管北海道自9日起實施「防止蔓延等重點措施」，但12日仍新增529例確診創下新高，最大都市札幌市也出現352例歷史最高紀錄。但北海道及札幌市消息人士透露，整個北海道13日料將出現約700例新增確診，其中札幌市約佔500例，將雙雙再度突破歷史高點。

由於疫情爆發性擴大，醫療體系資源緊繃，北海道正審慎討論防疫對策，其中包括研擬向中央政府申請納入緊急事態宣言對象地區。

依據日本政府現行防疫政策，東京都、大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣與福岡縣實施緊急事態。統計顯示，全日本新增7056例新增染疫人數，是過去4天以來首度超越7000人；厚生勞動省13日證實，日本新冠重症人數來到1214人，創下新高紀錄。

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