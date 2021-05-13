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他砸56萬買鑽戒！未婚妻一看證書臉綠了　「不惜分手」狂逼退貨

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一對即將步入禮堂的情侶差點為了鑽戒鬧翻分手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國一名網友花費2萬美元（大約新台幣56萬元）購買3.6克拉鑽戒，但未婚妻一看見證書寫著「實驗室培育鑽石」（lab grown diamond），竟立刻變臉，堅持要求換成同等價位的天然鑽石。他嚴正拒絕並放話「如果想退貨並結束關係，那也沒差，我不會換的」，對方竟也不願妥協，氣得搬回父母家過夜。

根據貼文，27歲的未婚妻看見鑽戒欣喜若狂，聽見價格後卻震驚不已。她接著懷疑，男方怎麼憑藉這個價位買到如此大顆的鑽石，看了證書後，卻因沒有得到一顆「真正的鑽石」感到不滿。

原po過去10年努力存錢，就是為了買一顆實惠又漂亮的鑽戒給未婚妻。他對此反應相當傻眼，「首先，我向來不曾掩飾自己對於天然鑽石產業的厭惡。其次，我也請她的母親和朋友幫忙，大家一致認為，她不會在乎鑽石是人工培育的」。

原po解釋，他不願購買「血鑽石」成為幫兇，「實驗室培育鑽石」也對環境比較好，更何況，若非看見證書，一般人根本看不出差別，「我一想到拿到血鑽石就覺得很噁心，所以拒絕了」。

未婚妻不願妥協，氣得痛罵男方「混蛋」，離開現場。原po經過女方友人的勸說後表示，「如果這麼做能夠挽救這段關係，最後我還是會換的。我只是覺得，這是一件值得堅持的事情」。

此貼文在網路論壇Reddit論壇引發熱烈討論。許多人都支持原po，「我無法理解，為何你想要跟這樣的人在一起」、「你花了2萬美元買戒指，她卻不滿意？」、「我認為你有更重要的事情要做」、「她怎樣才會滿意啊？」、「我的老天爺啊，你的未婚妻聽起來非常拜金」。

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