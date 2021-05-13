消息人士證實本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發

▲台北市萬華區大消毒 龍山寺 鴻達茶室 楓香清茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土病例大爆發，今傳出蘆洲確診前獅子會會長案1203曾到北市萬華區阿公店，稍早衛福部次長石崇良也證實，並指出今天有一些本土案例和該患者有關。另外，消息人士也證實，本土今天會破10例，其中萬華阿公店個案較多，而根據最新調查結果，推測蘆洲和宜蘭的疫情和華航有關。

昨萬華阿公店新增2例本土個案為案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

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另一例是案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢確診，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

而針對蘆洲確診和萬華確診有關聯一事，衛福部次長石崇良證實，蘆洲獅子會前會長案1203曾到北市萬華區茶藝館，並與該茶藝館的確診個案有所接觸，相處期間都沒有戴口罩，該名患者平時活動力滿強的，生活也滿活躍的，而今天下午指揮中心記者會仍有一些本土確診病例，也都是與此名患者有關。

消息人士透露，根據最新調查結果發現，蘆洲和宜蘭疫情和華航疑似有關聯繫，以現在情況來說，蘆洲和宜蘭都在人口沒那麼密集的地區，萬華反而風險比較高，但目前疫情有樂觀一點，不明感染源本土並沒有明顯擴大。

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