人與人連結大爆發！台大醫疑「還沒找到感染源」　曝眼前唯一重點

▲萬華茶室女工作地點昨日已消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2天爆出22例本土確診，嚇壞全國民眾！衛福部長陳時中今早到立法院備質詢時表示，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」三者可能有關聯；也透露蘆洲確診者與阿公店小姐「有人與人的連結」，隨後又驚傳桃園、基隆有人與獅子會成員接觸確診，原以為找到源頭可鬆一口氣，但前台大感染科醫師林氏璧卻說：「這不叫做找到感染源，社區是否已多點開花才是重點」。

陳時中今出席衛環委員會前接受媒體訪問，表示「升三級的可能性變小了」，由於蘆洲、宜蘭群聚與諾傅特群聚的病毒基因定序完全相同，為「英國變異株」，其中五股獅子會前會長與萬華阿公店小姐「有人與人連結」，因此估計為一連串的傳播鏈。

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對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，從部長發言只能說蘆洲與萬華為同一群聚，但蘆洲、宜蘭與華航諾富間應無找到關聯，仍屬於感染源不明，有媒體報導「找到感染源」也不對，「確認是同一病毒定序，不等於找到感染源」。

▲獅子會群聚事件11本土病例（圖／曾梓倩製）

林氏璧解釋，不明感染源是指未找到「人傳人」或「環境傳人」的明顯連結，對於病毒株為同一株完全不意外，僅是證明此次社區多點開花恐為華航諾傅特案所傳出，是這次很多社區足跡漏出去的，並非很久以前就進社區，這也是預料中的事，但無助於解決現況，「因為你已經找不到和華航一案之間的連結，這中間可能傳了兩代三代，已經散出去了。」

林氏璧認為，重點仍應放在能否靠傳統疫調將有風險的人群匡住，以阻斷傳播鏈，若辛苦疫調找到羅東及蘆洲感染者間有所連結，那恭喜，但現在除了疫調外，應著眼在社區多多檢測，確認病毒是否已深入社區。

林氏璧也強調，是否進入第三級，以及後續的作為都是去年專家們所訂定出來的，並無標準答案，每個國家作法也不一樣，這還是需要調整的，就像日本幾次緊急事態，還有東京大阪也都有一套標準，仍需要大家坐下來一起討論決定。