研究：延長2劑疫苗「間隔時間」超過3周↑　可降20%死亡率！

▲研究模擬結果顯示,若延後第2劑新冠疫苗的施打時間,最多可減少20%的死亡率。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

輝瑞(Pfizer)BNT疫苗、莫德納(Moderna)或AZ疫苗總共都需要注射兩劑,原本建議施打間隔時間為3周(21天)。然而,美國一項日前發表於《英國醫學雜誌》上的醫療研究顯示,若延長施打第2劑前的間隔時間,最多將可以減少20%的死亡率。

根據英國《衛報》、《每日郵報》報導,紐約州羅徹斯特(Rochester)梅奧診所醫學中心(Mayo Clinic)2019年被《美國新聞與世界報導》評為美國最佳醫院,而梅奧診所的研究模擬了延遲第2劑疫苗施打日期,發現在65歲以下人群中,首劑有效性為80%的疫苗,兩劑間隔延長後將能降低11%死亡率;首劑有效性達90%或以上的疫苗,則可以降低約20%的死亡率。

研究顯示,延遲施打第2劑的作法在首劑有效性越高的疫苗中,達成的效果越好,對於第1劑效力為70%的疫苗死亡人數則沒有明顯差異。研究主要作者金斯利(Thomas Kingsley)表示,研究的模擬模型可以估算施打間隔時間與效力的相對差異,以幫助制定相關政策,「重要的是,我們的結果表明,在某些條件下,此作法可能是預防死亡的最佳策略。」

