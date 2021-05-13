新加坡樟宜機場爆25人感染群　暫停開放2週！已6人染印度變種病毒





▲新加坡樟宜機場。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡樟宜機場新冠感染群擴大，確診數截至12日增至25例，其中6人初步確診感染印度變種病毒B1617。民航局及樟宜機場集團昨晚宣布，所有航廈13日起暫停對一般公眾開放2週直到27日止，期間航班正常起降，持有機票的乘客及從事必要服務的機場員工可進出，必要服務及餐飲店仍會持續營業。

綜合新加坡海峽時報、聯合早報報導，在新加坡2日宣布的社區感染個案之中，有7例與機場感染群有關，這讓樟宜機場感染群成為第2大感染群。

機場感染群最早可追溯至本月5日，一名在3號航廈上班的88歲清潔工當日確診後，染疫個案接連傳出，迄今至少有6人被初步檢測出對印度變種病毒B1617呈現陽性，正在等待進一步確認。

民航局及樟宜機場集團12日晚間聯合文告指出，樟宜機場自13日起航站暫停對公眾開放2週，期間航班正常起降，乘客也能在機場上下車，但僅持有機票的乘客及從事必要服務的機場員工才能進出航廈，部分必要服務及餐飲店將會持續營業，直到27日止。

樟宜機場感染群截至12日增至25例，目前機場第一及第二航廈、星耀樟宜員工已自9日起強制接受新冠病毒檢測，藉此在最短時間內找出機場感染群潛在病例，所有員工在未來14天內，除非有必要工作活動，被敦促盡量不要外出，直到接獲病毒檢測呈現陰性結果為止。

更多相關新聞

►餐廳安全嗎？ 日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂

►日本超過90%都是「高傳染性」變種病毒株！重症風險1.4倍

►美研究證實：染疫恐害長期陽痿！ 新冠病毒可存在陰莖組織8個月