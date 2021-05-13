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基隆重症婦5度診所就診！全里大消毒　居民憂心：拜託足跡快出來

記者郭世賢／基隆報導

國內疫情持續延燒，指揮中心12日公布新增16例本土病例，其中一名基隆婦人身體不適後5度到同一家診所就診，該診所12日緊急拉下鐵門，另外，衛生局13日一早也緊急加派約20人前往該社區大消毒。對此，當地里長也表示，現在所有社區都有做好人流管制，也都已加強宣導監督。

▲▼基隆婦確診，全里大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆婦確診，社區全里大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

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指揮中心指出，案1217為基隆50多歲女性，近期無出國，2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於4日至10日間前往同一家診所就醫5次，11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於12日確診。目前已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

對此，衛生局13日緊急加派約20人前往婦人所在社區大消毒，主要針對人潮聚集比較多的點進行消毒，而當地里長也表示，目前該婦人的家屬以及一同去旅遊的民眾也都已送去檢查，且每個社區的出入口也都已做好人流管制，並加強宣導，目前所有里民也都相當配合。

此外，當地居民也表示，儘管已經消毒，但多少還是會擔心，目前只希望足跡能趕快出來。

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