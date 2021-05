女中風住院4天離奇死　驗屍發現「下體撕裂傷」遭男醫護性侵虐死

▲女子離奇死亡,意外揭發醫院集體施虐案。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名75歲女子因為中風住院,4天後病情卻突然惡化身亡,然而驗屍發現造成她死亡的原因與中風無關,並且下體處有嚴重撕裂傷,懷疑生前遭到醫院工作人員性侵與虐待。目前警方已逮捕涉案男子。

女子克奈爾(Valerie Kneale)2018年11月因為中風不小心摔下椅子,腿骨折被送到布萊克普(Blackpool)醫院治療,4天後卻突然身亡,驗屍發現,她有嚴重的顱內出血,然而造成的原因應該與中風無關,且生殖器處有嚴重撕裂傷,讓她因為內外出血身亡。

克奈爾不尋常的死因讓蘭開夏郡警方展開調查,後續接獲多起事發醫院虐待病人的控訴,便對院內多名死者再次進行驗屍,最後發現9名死者死因可疑,其中2名死者曾遭到性侵。

案件10日開庭審理,警方一共逮捕醫院7名工作人員,其中1名醫護人員涉嫌謀殺與2項性侵罪,目前已被醫院停職,整起案件仍在調查中。

