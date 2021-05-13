最新疫調：蘆洲前獅子會長曾到萬華茶藝館「接觸確診者」

記者洪巧藍／台北報導

本土病例群聚案情有重大進展！衛福部長陳時中今（13）日上午透露宜蘭、蘆洲群聚案的基因定序與諾富特飯店相同，而蘆洲個案又與萬華個案有人與人接觸。衛福部次長石崇良於詢答時進一步回應，萬華基因定序還沒確認，但蘆洲案源（前獅子會長）曾到萬華茶藝館，有接觸過確診者。

陳時中今（13）日上午出席立法院社福衛環委員會，會前受訪表示「這次疫情當然嚴峻，不過慢慢好像有個源頭的跡象」，他透露，蘆洲病例和宜蘭病例和諾富特病例「基因定序完全一樣」，有可能有關連，但現在還無法連結到人的連結狀況；另外，蘆洲病例和萬華病例有「人和人接觸」，可能都是同一串往下延。

陳時中說，基因定序相同，看要怎樣找到連結，比較能確定；蘆洲和萬華區案例有人與人的連結，可能是一整個傳播鏈下來的。陳時中說，現在還沒有談到封城，不過升為三級可能性降低。

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過去兩天國內出現23例本土病例，當中有22例還需進一步調查來源，影響範圍包含北北基宜。宜蘭羅東遊藝場群聚增至8人，以蘆洲前獅子會長為指標個案的群聚累積有11人確診，另外有2名在萬華茶室工作女性、1名基隆婦人確診，感染來源都還不明確。

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）