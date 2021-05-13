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4招護命！疫情終極懶人包「22撇步秒懂」

▲▼羅東夜市11日人潮冷清。（圖／記者游芳男翻攝）

▲疫情衝擊，羅東夜市人潮冷清。（圖／記者游芳男翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（12）日爆出16例本土，今日內湖某大樓還傳出員工家人確診，臨時停班一天。全台防疫警戒拉高至第二級，擊敗疫情人人有責，《ETtoday新聞雲》整理懶人包，各項民生資訊都底家！值得注意的是，民眾務必戴緊口罩、做好實聯制、保持室內梅花座（1.5公尺社交距離）、消毒勤洗手等4招，才能降低被感染機率。

★超市、飲食餐廳

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7-11、全家、全聯「廁所不外借」

伯朗咖啡館（宜蘭堡一、城堡二、員山、礁溪、宜蘭大學）5月13日起「預防性暫停營業」

家樂福、愛買、全聯、City'super也全面停止試吃

好市多停止試吃，衛生紙、口罩每人限購1串與1盒

大潤發（新北、桃園、嘉義、台南）暫停試吃、試用暫停試吃

麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、星巴克、漢堡王「實施實聯制」

必勝客（全台共4間歡樂吧門市）實施「實聯制」

基隆八斗子夜市「停業1個月」

▲▼新冠疫情升溫，擔憂生活物資可能受到限制，傍晚好市多內湖店湧進比平日還要多的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾湧入好市多搶物資！（圖／記者湯興漢攝）

★旅遊、國旅娛樂

雄獅、可樂、KLOOK、KKday、易遊網、東南旅遊：全力協助取消及延期

六福村人流管制，限1.5萬人入場；小叮噹科學主題樂園以2200人為限

宜蘭縣八大行業、16個風景區，即日起關閉至6月8日

森林遊樂園實名制

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村人數管控。（圖／六福村提供）

★大眾運輸工具

台鐵禁止站票、飲食

高鐵禁止站票、飲食與取消自由座

客運公車禁止飲食

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵15日起取消自由座。（圖／記者呂佳賢攝）

★學校／文化／醫療／其他

北市、新北、基隆、桃園「畢業典禮改成線上直播」

北市小巨蛋、北流等大型場館的展演取消或延後；5月16日開齋節取消

新北八大場所全部暫停營業：運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉

雙北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林「禁止醫院探病」

全台禁止室內100人以上、室外500人以上的活動

國軍暫停教召至6月30日

綜合所得稅申報延長到6月30日

▼報稅寬限一個月。（圖／記者陳依旻攝）

▲北區國稅局報稅直擊。（圖／記者陳依旻攝）

▼雙北防疫新生活。（圖／雙北市政府）

▲▼台北市政府啟動「準第三階段」防疫措施。（圖／台北市政府）

▲▼各縣市政府防疫措施。

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調監視器查阿公店名單！柯文哲急赴萬華分局　15:30對外說明

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