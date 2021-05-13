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治療新冠藥物大突破！　「第一共同作者」陳泓任來自台灣

▲▼電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞,COVID-19,新冠肺炎。（圖／路透）

▲電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

新冠疫情目前還未出現特效藥，荷蘭研究團隊透過抗體研究，找到了治療效果與專一性較高的「Fostamatinib」藥物，其副作用與安全性皆比目前使用的類固醇完善，也於英國與美國前2期臨床實驗中受到證實，對病人死亡率有顯著效益。這項突破性研究12日發表在《科學轉譯醫學》期刊，其中一名第一共同作者就是來自台灣的醫學研究員陳泓任，讓台灣網友大讚「全球英雄」。

身為第一共同作者的陳泓任12日在個人臉書發文，以淺顯易懂的文字給台灣民眾上一堂新冠病毒「速成課」，「SARS-CoV-2」嚴重肺炎是對抗病毒的「棘蛋白」（Anti-spike）抗體成分所致，較高抗體總量能在病毒量高時，會形成免疫複合物，並引發肺部巨噬細胞過度免疫反應，進而引發重症患者「細胞激素風暴」與「血栓」等症狀。

非常榮幸的，我的一篇關於 #COVID19 的研究今天上了荷蘭幾家報紙的頭版頭條 簡單來說，我們(我是共同第一作者)發現了COVID19的致病機制和相應的藥物 這篇論文今天正式在science translational...

Oliver Chen 發佈於 2021年5月11日 星期二

陳泓任畢業於台大醫學系，貼文中能明顯看出對於病毒研究的熱愛。他強調，「研究本質在於發現與創造」，也重拾實習醫生期間看到「病人逐漸有所改善」的感動，與貢獻知識回到「人」身上的喜悅。眾多網友對此大力稱讚，紛紛表示陳泓任是來自台灣的「全球英雄」與「神人」。最後，陳泓任大力鼓勵台灣民眾，接種新冠疫苗，保護自己與他人。

阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam Universitair Medische）發表的新冠病毒研究論文中，探討病毒致病緣由、機制與藥物效應，包括解釋「血栓」症狀等，當日便登上數個荷蘭媒體頭條版面。醫學中心12日也發佈一支影片，以簡單明瞭動畫解釋新冠疫情，希望增加民眾對病毒的了解。

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