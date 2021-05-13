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日本超過90%都是「高傳染性」變種病毒株！重症風險1.4倍

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本國內的新冠病毒幾乎都變成具有高傳染性的變種病毒。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本迎來新一波疫情高峰，如今共有6個都府縣再度宣布緊急事態宣言，而日本國立感染症研究所12日公開分析結果稱，目前全日本90%以上的新冠病毒全都已轉換成傳染性極強的「N501Y」變異病毒株。不僅如此，N501Y導致重症的風險為以往病毒株的1.4倍。

根據《共同社》報導，東京、大阪、兵庫以及京都疫情仍不見緩，因此自12日起延長緊急事態，而當局也另外新增了愛知與福岡，6都府縣直到31日才會正式解禁。然而在延長與進入緊急事態的首日，日本新增7057例確診。

新冠對策小組會會長尾身茂表示，因感染性極強的變異病毒株「N501Y」在當地持續蔓延，導致感染人數不斷增加。尾身也直言，「目前的情況時好時壞。」

厚生勞動省12日召開專家組織會議，日本感染症研究所在會上彙報分析結果時表示，變種病毒株「N501Y」在東京等首都圈的比例已經超過90%，在京都、大阪以及兵庫等地區更是幾乎逼近100%。不僅如此，研究團隊在調查變種病毒株時發現，確診感染變種病毒株與並非感染變種病毒株的確診者相比，前者惡化為重症的風險高達1.4倍。

另一方面，感染症研究所也表示，目前已經將造成印度疫情持續失控的印度病毒株列入需要監測的變異病毒株。截至10日為止，日本已出現66例境外移入感染印度變種病毒株的案例，4例本土案例感染印度變種病毒株。

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