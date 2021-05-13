印度「死亡數飆破25萬」　大城全淪陷！高官首鬆口：還要封鎖6-8周

▲印度疫情嚴峻，不僅醫療資源匱乏，火葬場也爆滿。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印度12日新增4205起死亡病例，病逝人數突破25萬，打破紀錄。最高醫療機構「印度醫學研究理事會」（ICMR）官員巴爾加瓦（Dr Balram Bhargava）首度鬆口表示，感染率超過10%的地區必須延長封鎖6至8周，才可遏止疫情。但是，這將意味著該國3/4地區，包括首都新德里、商業重鎮孟買與科技中心邦加羅爾，都無法重啟經濟活動。

《路透社》、《新德里電視台》報導，巴爾加瓦是首位公開談論封鎖實施時間的政府高官。他說，若某地區確診率從10%降至5%就可重啟，但「很顯然6至8周內不會發生」，因此應該維持封鎖；最嚴重的新德里感染率已從35％降至17％左右，但若明天就重啟「將是一場災難」。

印度衛生部12日通報34萬8421人確診，總病例數突破2300萬；13日新增4120起死亡案例，雖病逝人數略減，但卻新增36萬2727例確診，比前一天多。儘管如此，專家卻認為，實際數字可能是5至10倍，甚至更高。

世界衛生組織（WHO）在最新每周疫情報告中表示，印度病例佔全球總數一半，死亡人數佔全球總數30％，而變種病毒B.1.617的全面影響依然不明。

▲印度學者認為，現在很難確定是否已達疫情高峰。（圖／達志影像／美聯社）



印度知名病毒學家者賈米爾（Shahid Jameel）認為，雖然感染曲線出現初步平緩跡象，新增案例有機會慢慢減少，但「要確定我們是否達到高峰，言之過早」。

此外，雖然大都市感染率略減，農村地區卻病例暴增。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）本周農村病例占一半以上，北方邦農村病例逼近2/3。

印度疫情期間仍舉辦宗教、政治活動，吸引數萬人參加，加劇疫情慘況。醫院如今缺乏病床、氧氣、藥物等醫療資源，被迫拒收患者；火葬場與殯儀館大爆滿，走在路上都可聞見焚屍味，病逝患者的遺體流入恆河，被沖上岸。

莫迪（Narendra Modi）政府因未能及時採取行動、遏止第2波疫情飽受批評，但仍擔心經濟受挫，不願實施全國封鎖，而是將主導權交給各邦，再度遭遇猛烈抨擊。

印度僅2.5％人口完全接種疫苗，且如今疫苗產量大受影響，德里已用光儲備劑量，被迫關閉數間接種中心。各邦領袖致信總理，希望中央協助採購海外物資。

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