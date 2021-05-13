快訊／前獅子會長與萬華茶室女有接觸！陳時中14:00說明

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現本土病例群聚源頭有眉目！中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布，將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情。陳時中今早受訪時透露最新調查結果，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」、「蘆洲病例（獅子會前會長）和萬華的病例有人與人接觸」，可能是一個傳播鏈，相關細節將於記者會中說明。

過去兩天國內出現23例本土病例，當中有22例還需進一步調查來源，影響範圍包含北北基宜。宜蘭羅東遊藝場群聚增至8人，以蘆洲前獅子會長為指標個案的群聚累積有11人確診，另外有2名在萬華茶室工作女性、1名基隆婦人確診，感染來源都還不明確。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過透過基因定序，案情有重大發展，陳時中早上透露，「這次疫情當然嚴峻，不過慢慢好像有個源頭的跡象」，他透露，蘆洲病例和宜蘭病例和諾富特病例「基因定序完全一樣」，有可能有關連，但現在還無法連結到人的連結狀況；另外，蘆洲病例和萬華病例有「人和人接觸」，可能都是同一串往下延。

陳時中說，基因定序相同，看要怎樣找到連結，比較能確定；蘆洲和萬華區案例有人與人的連結，可能是一整個傳播鏈下來的。陳時中說，現在還沒有談到封城，不過升為三級可能性降低。