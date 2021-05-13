餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂

▲美國德克薩斯醫學會針對日常行為列出疫情感染風險評估表。圖為美食街。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣12日新增16起新冠本土案例，疫情警戒升至第2級，這也讓許多人心中開始思考，到底前往賣場購物等日常行為是否仍安全？其實美國德克薩斯醫學會早在去年就公布疫情期間「風險等級表」，把37個日常活動劃分為9個感染風險區間，可見參加大型音樂活動、健身房運動均被列為高風險。

FOX 29報導指出，這份評估表出自14名德州公衛專家之手，包括多名傳染病專家、流行病學者、醫師等，針對德州當地人經常在夏天可能做的活動進行分析。

▲依據此表，去健身房運動、參加大型音樂活動均屬高風險活動。（圖／翻攝自Texas Medical Association）

【低風險】

等級1：拆郵件

等級2：叫外送、加油站加油、打網球、露營

【中低風險】

等級3：超市購物、散步或跑步或騎踏車、高爾夫球

等級4：在飯店住兩晚、在醫生候診室、去圖書館或博物館、到餐廳用餐（戶外）、在繁忙市中心逛街、去運動場一小時

【中度風險】

等級5：去別人家用餐、出席別人家後院BBQ聚會、去海邊、前往購物中心血拼

等級6：送孩子去學校或托嬰中心、在辦公大樓工作一週、在公共泳池游泳、拜訪親戚朋友

【中高風險】

等級7：去美容或美髮院、到餐廳用餐（室內）、出席婚禮或葬禮、搭飛機旅遊、打籃球、踢足球、問候時跟朋友握手或擁抱

【高風險】

等級8：吃飯店自助餐、健身房運動、去遊樂園玩、去電影院

等級9：參加大型音樂活動、去室內體育館、參加500人以上宗教活動、去酒吧

德州醫學協會主席菲特（Diana Fite）博士表示，依據數據，室內活動所面臨的染疫風險較高，像是健身房、酒吧、教堂等。專家建議，社會大眾必須遵守社交距離準則、佩戴口罩，避免不必要的群聚，藉此降低感染風險。

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