新北若封城民眾下一步？鄉民憂「爆發遷移潮」：北漂仔逃回外縣市

▲侯友宜指出，若真的需要封城，新北市也已做好配套措施。（圖／新北市府提供）



記者黃可昀／綜合報導

面對疫情快速升溫，新北市長侯友宜12日表示，「該封城就會封城」，目前疫情維持二級警戒仍在可控範圍，尚沒有封城的必要，不過新北市已做好最壞打算。許多民眾擔心真的走到封城那一步，昨晚各大賣場都出現物資掃購潮，網友們也擔心，「如果新北市封城了，會發生哪些狀況？」

原PO在PTT表示，「眼看我們離第三級警戒只有一步之遙」，新北市也已做好三級警戒整備，若爆發大型社區感染不排除實施封城，屆時民眾必須禁足21天，勢必也會有不少人趕緊逃離雙北，跑到外縣市躲避病毒，「新北市民會不會傾巢而出開始上演大逃難？台灣史上最大人口遷移潮似乎正在醞釀。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友擔心，新北市居民封城後可能跑到外縣市。（圖／記者湯興漢攝）



網友指出，假設真的封城，老家在外縣市的人很有可能趕快離開新北市，「直接大擴散啊，因為一堆沒戶籍的北漂仔都急著逃到外縣市」、「我猜馬上就暴動了」、「當然逃到中南部啊= =還有逃到外島」、「台北會被迫封城XD」。

不過，很多網友認為新北距離「封城」還有一大段距離，現在不必過於恐慌，「三級離封城還很久，也不可能封整個新北」、「要離封城最少要每天100人欸，而且那100人還要是50人找不到感染源的。」

事實上，疫情警戒達到第四級才會實施封城，網友在PTT積極討論，「四級才是封城吧，不過今天三級機會很大」、「看措施四級才是封城，目前討論是會不會升三級」、「不可能吧，每日一百人以上」、「不可能，頂多鄰里封！不然會影響經濟」、「封城只是生活被限制，班還是要上，最好不要封城增加生活不便。」