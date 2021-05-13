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「舊衣爺呆望貨架」人妻掏錢暖問想吃什麼　下秒收8字回答傻了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻12日在臉書「爆怨2公社」PO文分享一段趣事，某次她去超商買午餐，遇到一名老爺爺一直在看貨架，以為對方需要幫助，於是走過去詢問是否需要幫忙，沒想到爺爺回答「這是我幫孫子開的」。網友們看到這個超展開的結局，紛紛留言調侃，「當妳今天想做點好事幫助別人，卻發現最需要幫助的原來是自己」。

▲長輩，老人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO在超商遇到穿舊衣的老爺爺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，某次去超商買午餐的時候，看到一名穿著舊衣服的老爺爺，就站在那裡一直看著櫃檯人員和貨架，以為對方需要幫助，便大膽走過去，自以為勇敢又溫柔地詢問，「爺爺，你要吃什麼我買給你，沒事的」。

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結果這位爺爺一聽，竟然回答，「免啦！免啦（台語，不用的意思）！這是我幫孫子開的超商，來看看他而已。」沒想到爺爺才是隱藏在民間的高手，原PO事後回想起來也忍不住開玩笑說，現在的老爺爺都很猛，「爺爺我不想努力了。」

網友們看完原PO這段奇遇，也跟著留言調侃，「低調的富豪」、「這真的好好笑，妳應該問爺爺有沒有缺孫媳婦」、「爺爺我是你失散多年的孫子」、「當妳今天想做點好事幫助別人，卻發現最需要幫助的原來是自己」。

也有多名網友分享自己曾遇到類似的狀況，「有一次去台灣銀行辦事，看到一名阿伯穿著汗衫、拖鞋，動作很慢，但服務人員很有耐心，還以為是銀行服務變好，結果行員問阿伯這次外幣要買多少，阿伯一開口就回答『不要太多，少一點，500萬』」、「我們店裡也有一位看起來很樸素的婆婆，會來跟我們要回收物，結果認真一問，對面那排房租很貴的房子，有3棟透天厝都是她的」。

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