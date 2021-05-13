基隆重症婦足跡再+2！台南正統鹿耳門聖母廟、萬國通路緊急消毒

▲台南市衛生局、環保局12日下午前往台南相關地點消毒與勘查，請民眾無須恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升溫，國內12日爆增16起本土案例，其中案1217為基隆50歲女性，經查其曾在確診前前往萬國通路、台南府城正統鹿耳門聖母廟。對此，台南市衛生局調查後，已派員前往消毒、勘查，民眾無須過於恐慌。

該名重症婦12日已知足跡為乘坐遊覽車到南投指南宮、高雄大寮、高雄金獅湖，而今又多出兩個足跡點分別為，萬國通路、台南府城正統鹿耳門聖母廟2個地點。

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台南市衛生局表示，前往萬國通路的民眾均有戴上口罩，而目前正統鹿耳門聖母廟也落實須戴口罩才能入廟的規定。此外，衛生局也提到，曾於上述地點活動民眾，請進行自我健康管理，如有疑似症狀，請聯繫台南市防疫專線2880180，並依指示配戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

▲全國最新本土病例地理分布圖（圖／疾管署）

另外，根據疾管署公開的「全國最新本土病例地理分布圖」圖表顯示，自2020年1月至今，全台已有5縣市亮起紅燈，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市以及宜蘭縣。