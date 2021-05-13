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若升3級上班族去哪買午餐？網曝「台灣不會關餐飲」：最慘也有微波

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班族擔心餐飲業關閉，午餐沒有著落。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情迅速升溫，許多人擔心今天就會宣布三級警戒，已經在思考相關應對措施，像是「如果升三級打算如何用餐？」一名網友指出，三級警戒上班族還是得到公司工作，但公共營業場所暫停營業，「問題是服務業、便利商店都不開的話，出門在外高工時的上班族該怎麼活下去呢？」

原PO在PTT表示，他仔細研究各級疫情警戒的規範，若達到三級警戒，營業與公共場域將暫時關閉，針對群聚的社區會執行圍堵，並停止聚會活動及停課；升到第四級才會全面停班、停課。

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他納悶的是，如果三級警戒還是得進公司上班，餐飲業卻暫時關閉，那麼上班族的午餐該去哪裡解決，「平常都晚歸也不可能自己煮便當帶去公司蒸，請問大家有想過吃飯這件事該怎麼辦嗎QQ？」

▲▼侯友宜赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜視察美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

實際查詢中央流行疫情指揮中心公布的警戒標準，三級警戒的規範是，「僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉」，照理來說只要餐飲業上班的人數低於5人，就符合三級警戒的規定，屆時可能會停止內用但持續提供外帶服務。

網友留言，「沒有吧，是不能五人室內群聚，只做外帶可以吧」、「三級保留必要性服務，餐廳算是吧，停業應該是娛樂場所」、「台灣不會關餐飲店吧，外食率高的社會一旦關了不止沒得吃，服務業更會餓死」、「超商一定會開吧，要不就自己煮帶去公司」、「便利商店熱食，超市買吐司水果牛奶麥片，沒那麼難吧」、「不至於吧，再慘也還有微波食品」、「應該不會關店，只是禁內用。」

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