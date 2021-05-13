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知名咖啡包內竟有死蜘蛛！　官方賠「600元商品券」讓她更氣

▲▼雀巢咖啡包。（圖／翻攝自hulldailymail）

▲英國女子稱雀巢咖啡包裡有蜘蛛屍體。（圖／翻攝自hulldailymail）

記者崔子柔／綜合報導

英國赫爾一名27歲女子指控，她在雀巢三合一咖啡包裡發現一隻死蜘蛛，官方得知後，則回覆願意提供「15英鎊（約592元台幣）的善意」，讓她感到更不滿，「這錢還只能用來購買更多他們的商品，是在跟我開玩笑嗎？」

根據《hulldailymail》報導，該名女子表示，她在事發後不管喝什麼沖泡飲品都相當神經質，尤其是三合一咖啡，「如果蜘蛛有毒怎麼辦？如果它在一堆咖啡包裡產卵怎麼辦？產品很顯然受到汙染了」。

▲▼雀巢咖啡包。（圖／翻攝自hulldailymail）

▲該名女子受到極大驚嚇。（圖／翻攝自hulldailymail）

讓她更不滿的是，聯絡雀巢客服後，對方回應願意提供15英鎊（約592元台幣）的「善意」（goodwill gesture），「他們很明顯只想閃避，這15英鎊還只能用來買他們更多的商品，是在跟我開玩笑嗎？」

該名女子表示，她已經向貿易標準局（Trading Standards）與市民服務聯繫，更直接寄了Email給英國雀巢咖啡的CEO雅歌史蒂尼（Stefano Agostini），「不願面對這樣的投訴讓人感到噁心」。

▲▼雀巢咖啡包。（圖／翻攝自hulldailymail）

▲女子不能接受官方最初的回覆。（圖／翻攝自hulldailymail）

雀巢隨後回應稱「產品裡出現異物，造成您的困擾，我們非常、非常抱歉，也願意針對情況進行調查，如果您願意提供相關照片，我們會非常感激，也可以立即深入了解問題出在哪」。該名女子不但立即傳送了照片，還把整個咖啡包和蜘蛛屍體都寄了過去。

英國雀巢咖啡發言人對此表示，其生產區域採取的是嚴格的預防措施，出入口都有自動關閉的門保護，也和頂尖的害蟲防治公司合作，時常到場進行檢查，公司非常在意蜘蛛為何會出現在商品中，「這類的投訴很少見，我們會徹底調查，並在必要時採取對應措施，以確保不會再次發生」。

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