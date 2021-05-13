外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

記者黃翊婷／綜合報導

有「全球防疫優等生」之稱的台灣，近2日內一口氣增加23例本土病例，不僅國內民眾憂心，也引起各國關注。還有外媒報導，全球防疫優等生是否會在這波疫情中破功，畢竟台灣沒有實施普篩，不排除通報的確診病例與實際情況存在差異。

▲民眾搭乘大眾運輸工具都要戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

台灣新冠肺炎疫情升溫，光是11日、12日這兩天，就分別增加7例、16例本土個案。台北市政府12日宣布進入「準第三階段防疫」，不僅公家機關大樓實施實名制，各大賣場、4大超商也相繼祭出暫停試吃、停借廁所等措施，許多活動、宗教相關聚會也紛紛取消或是延期。

根據《德國之聲中文網》報導，台灣自去年疫情爆發以來，就被國際視為全球抗疫中的優等生，2020年8月時任美國衛生部長的阿札爾（Alex Azar II）還親自訪台，他在出發之前接受媒體訪問，並強調此行是要加強美國與台灣在衛生安全方面的夥伴關係，希望能學習台灣的防疫經驗。

▲部分地區超市出現搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）

而2020年底台灣總統蔡英文接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）期刊書面訪問時，也曾大方分享台灣抗疫成功的關鍵，分別為3大主要原則，審慎以對、迅速應變以及超前部署，這才掌握住先機，避免封城。此外，疫情期間台灣還打出「Taiwan can help」的口號，向其他國家捐贈醫療口罩，一度掀起國際關注。

報導中提到，但去年有媒體報導，比利時工程師、日本留學生返國後確診的消息，台灣中央流行疫情指揮中心經過調查，認定這些病例的感染源都不在台灣；而截至2021年5月12日台灣的總確診數為1231例、死亡12例，加上台灣沒有實施過普篩，因此也有部分人士認為，或許台灣通報的確診病例與實際情況存在差異。