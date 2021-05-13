愛情、財運全都要！12生肖「未來1個月運勢」曝　屬狗五星好運爆棚

▲12生肖事業、愛情及財運大解析。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／湯鎮瑋

2021年全年運勢沒上榜？別擔心，幸運之神不偏心！阿湯哥十二生肖每月運程詳細評析，讓您在工作職場、人際桃花、理財投資等方面都能主動掌握好運指數，漂亮出擊！透過運勢應對策略及致勝分析，助您在每月都有美好的開始與亮眼的成績。

【國曆】5月12日～6月9日（農曆四月）

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鼠 ★★

事：工作上力不從心，別只看眼前，堅持下去，不放棄才能嚐到甜美的果實！

愛：愛情運下降，相處時難免會有問題產生，要懂得溝通，才能讓感情更長遠！

財：財運持平，不過本月有貴人降臨，人脈通錢脈，不妨多依賴人際關係，並且做好錢財的分配，懂得分散投資的道理。

牛 ★★★

事：無論有多辛苦或是遭受打擊，都要打起精神、全力以赴，堅持換來成長！

愛：彼此觀念落差較大，試著換位思考，別老是覺得自己的意見才是對的。

財：財星入座，得財有望，這個月對於蠅頭小利的嗅覺很靈敏，但要保持理智，莫把資金投放在一個籃子裡。

虎 ★★★

事：職場有多勞少獲之象，可別只是像陀螺一樣不停地忙，偶爾偷個閒，把時間留給自己，多充充電也不錯。

愛：本月魅力在線，單身者可考慮身邊的追求者，有伴者能拉近心與心的距離。

財：財運相對平和，但工作強度大，易有壓力，整體來說就是得辛苦獲取收益。

兔 ★★★

事：工作運勢普通，雖然你的能力在處理工作時游刃有餘，但不可自視甚高，與職場夥伴互動時仍要多些耐心。

愛：單身朋友應主動追愛，大有機會脫單；伴侶之間需要挖掘新的愛好來升溫。

財：財運一般，但要留意對待別人的態度，以免因情緒而失掉賺錢的機會。

龍 ★★★

事：事業運勢回升，不管多麼複雜的任務，只要能先靜下心來通盤思考，再參照過往經驗，就能順利完成。

愛：桃花旺盛的心動時刻，時常會大獻殷勤，但太誇張的行為會把對方嚇跑！

財：財運總體來說還可以，近期的購物欲望並不是那麼強烈，能夠省下一筆錢。





蛇 ★

事：本月恰好是最辛苦最艱難的時期，做什麼都不對、什麼也都做不好，且職場容易有口舌之爭，低調謙卑行事為上。

愛：感情運勢下滑，容易因為想太多或是溝通不良而起爭執，讓關係降到冰點。

財：辛苦得財也要提防劫財危機，要謹慎理財，也別單打獨鬥，要與別人合作。





馬 ★★

事：事業運勢略顯下滑，關鍵在精神力！可利用休息時間鍛鍊身體，不要經常的熬夜加班，盡量養成良好的作息習慣。

愛：感情運沒起色，本月無太多驚喜，別花費太多心力，多充實自己。

財：財運多平淡，需要努力爭取。不要怕辛苦勞碌，否則難有收穫！

羊 ★★

事：職場運勢急轉直下，煩心事多，容易影響工作思緒，建議多跟家人好友傾述心事，緩解不快，也可獲得不錯的建議。

愛：調整好心情再進入新關係是明智之舉，不要在不清不楚時就展開新戀情。

財：財運有漏洞，有入不敷出的跡象，建議做好規劃，合理消費才會減少損失。





猴 ★★★★

事：職場人際互動佳，有機會和同事一起互動、娛樂。不要太過拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。

愛：適合多一點家庭聚會，能夠撫平感情中潛在的裂痕，讓彼此的愛意越濃。

財：理財會遇到突發狀況，喜憂摻半，是考驗自己應變能力的時候。



雞 ★★★

事：職場運勢普通，儘管工作表現問心無愧，也難免遭到客戶或老闆諸多責難，影響心情，消磨鬥志。

愛：愛情是霧裡看花，看似機會來臨，但難以把握，需靜觀其變，伺機而動。

財：善用理財預算，切忌動用生活必需資金為資本，才能防止出現大規模虧損。

狗 ★★★★★

事：職場有好運，本月職場課題是廣結善緣，打好人際關係及商業脈絡，會讓你得道多助，對未來的事業發展將大有裨益。

愛：感情方面喜上眉梢，多加彰顯個人魅力可促進感情升溫。

財：財運大有起色，正財收入平穩，但偏財較為反覆，故此暫以守成為宜。

豬 ★

事：工作將會出現重重困阻，而且很可能有人故意針對或惡意中傷。本月最重要的是暫時站穩崗位，默默耕耘，力求自保。

愛：把握機會積極發展，若想有更實在的桃花，建議多出門走動，於異地結緣。

財：容易「財來財去」，建議仔細籌畫理財方向，以免入不敷出。

