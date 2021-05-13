黑人戴「白臉面具」瘋狂行竊　警笑：面具嘴巴一直開著！

▲警方表示，在監視器中見到這名裝扮奇特的路人時就察覺有異，面具上的嘴巴一直張開著，從未必合。（圖／翻攝自臉書／Beverly Hills Police Department）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國近期出現一名黑人男子穿戴逼真白人變具、假髮與眼境，頻繁在洛杉磯富人區犯下盜竊罪，起初奇特模樣讓警方無法辨識，但逮捕後這種「混淆礙眼術」使警方哭笑不得。當局表示，布勞沃目前已被釋放，將於5月25日出庭。

警方聲明，在監視器中見到這名裝扮奇特的路人時就察覺有異，面具上的嘴巴一直張開著，從未必合，過於白皙皮膚與寬鬆手套也讓人感到懷疑。日後在一起例行交通攔截中，在車上樣發現真人面具，與偷竊來的車牌號，將30歲的黑人男子布勞沃（Rockim Prowell）逮捕審查，並在搜查住所時發現與多起盜竊案相關的被盜物品。

據比佛利山警察局，布勞沃與該地區的7起到竊案皆有關，包括去年4至7月的2起入室盜竊案，並指控布勞沃2項竊盜罪、重度竊盜罪和破壞公物罪。