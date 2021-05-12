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女星IG秀愛心…水龍頭倒影竟意外曝光出浴照！　網歪樓喊：看到了

▲▼Holly Willoughby意外曝光出浴照。（圖／翻攝自IG／hollywilloughby）

▲威洛比在秀出浴缸內的愛心泡泡時，竟意外讓自己的出浴照曝光，下同。（圖／翻攝自IG／hollywilloughby）

記者葉睿涵／綜合報導

英國以性感著稱的主持人威洛比（Holly Willoughby）在洗澡時，浴缸出現一個愛心泡泡，她興奮地將照片拍下，並上傳到Instagram。沒想到，浴缸銀色的金屬水龍頭竟意外反射出她疑似「春光乍泄」的倒影，嚇得她趕緊刪掉照片。

綜合《鏡報》與《太陽報》報導，威洛比9日洗澡時，發現浴缸內的泡泡竟堆成了一個漂亮的心形。她感到十分可愛，於是興奮地將照片拍下，並上傳到Instagram，與她710萬的粉絲分享，還配上「看來我的浴缸也很愛我」的文字。

▲▼Holly Willoughby意外曝光出浴照。（圖／翻攝自IG／hollywilloughby）

沒想到她po出照片後，竟讓網友瞬間歪樓，原來威洛比家的水龍頭一點水漬都沒有，金屬表面除了閃著銀色的光芒外，還意外地反射出她的倒影，放大圖片後，還能隱約看到威洛比玲瓏有致的身體曲線，不過還好，由於放大後的照片有些模糊，因此網友們無法看清她是不是裸體。

▲▼Holly Willoughby意外曝光出浴照。（圖／翻攝自IG／hollywilloughby）

▲威洛比在成為電視主持人前，曾當過內衣模特兒。（圖／翻攝自IG／hollywilloughby）

儘管大部分網友的留言都是友善地在稱讚威洛比的浴缸十分乾淨，但她事後還是很迅速地將照片刪除了。事實上，威洛比在成為電視主持人前，曾當過一陣子的模特兒，她過去也曾因代言性感內衣而走紅。

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