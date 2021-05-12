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日本緊急事態擴大至6地區！　首日上班通勤人數依舊未減

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲根據監測數據，12日的出勤人數仍未有明顯減少。（示意圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

儘管東京奧運即將於7月正式開幕，然而如今日本疫情卻持續蔓延，除了原有的東京、大阪、兵庫以及京都等4地區的緊急事態宣言將延長至月底，從12日起也增加愛知與福岡兩地區進入緊急事態，對象地區擴大至6都府縣。日本當局雖呼籲各大企業讓員工在家辦公，但延長首日，路上的人潮仍未有明顯消退。

根據《日本經濟新聞》報導，12日是愛知縣與福岡縣實施緊急事態宣言的首日，但上班時段的人潮卻沒有明顯減少，車站內仍有許多通勤的上班族，就連站務人員也直言，跟前一天沒有明顯差距。而原本就已經實施緊急事態的地區更是沒有變化。

根據分析數據顯示，東京車站周遭今早的人潮僅比11日減少約1%，大阪梅田車站則是沒有變化。事實上，儘管當局極力呼籲各機關擴大遠距工作的規模，減少70%的員工到公司，但緊急事態延長與實施的首日，仍未有明顯變化。

根據《日本放送協會》報導，日本11日新增6242例確診，其中東京新增925例，大阪則是新增974例，單日死亡人數更是突破55人，創下歷史新高。

另一方面，東京、大阪、兵庫、京都、愛知以及福岡等6個地區的緊急事態宣言將持續到5月31日才能解禁。

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