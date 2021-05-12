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有床不睡「睡垃圾桶」！13歲少年被倒入垃圾車　慘遭活活絞死

▲▼ 大型垃圾桶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 小班伯特和友人睡在垃圾桶裡，被倒入垃圾車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南澳日前發生一起悲劇，一名垃圾車司機像往常一樣，將大型垃圾桶內的垃圾倒進垃圾車，未料此時一名男童跳出垃圾桶並慌張地告訴他，裡頭還有二名男童，但悲劇已經發生，其中一人嚴重受傷，當場死亡。當局表示，三名男童並非無家可歸，正調查詳細事發原因。

綜合當地報導，這起事件發生在澳洲南部林肯港，13歲男童小班伯特（Spencer Benbolt Junior）和分別為12歲與11歲的二名友人11日凌晨一起睡在一個工業用大型垃圾桶內。當垃圾桶被抬起，12歲男童幸運逃出，趕緊敲門告訴司機，桶內還有另外二人。

當時小班伯特與11歲男童已掉入垃圾車內，11歲男童沒有受傷，小班伯則沒能活著逃出，不幸被絞死。急救人員趕到後嘗試搶救，但他當場喪命。駕駛垃圾車的司機完全不知道垃圾桶內有人，深受驚嚇。

兒童保護部門已對此案展開調查，當地官員巴爾（Paul Bahr）說明，三名男童並非無家可歸，「他們有住所，有可以睡覺的床。我們並未接獲任何林肯港有兒童睡在垃圾桶內的通報，這是我們首次發現這種情況。林肯港每個社區都一樣有街友，但我們不知道有孩子露宿街頭。」林肯港市長弗萊厄迪（Brad Flaherty）則表示，小班伯特的死非常令人悲傷，對社區帶來重大影響。

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