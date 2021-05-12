「躲後車箱」企圖跨州！大馬女想返鄉過開齋節　過路檢秒被抓包

▲大馬女子企圖闖關，馬上被抓包。（圖／FB／Info Roadblock JPJ/POLIS）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞疫情持續蔓延，如今部分地區也開始實施封城，並嚴格控管城鎮間的流通。然而卻有一名女子為了返鄉過「開齋節」，竟異想天開地躲進車輛內的後車廂，企圖闖關。事實上，馬來西亞日前為了防疫，才剛祭出新制，規定每車只限3人乘車，但政策隨後又急轉彎。

根據臉書粉絲專頁Info Roadblock JPJ/POLIS貼文，該名身穿紅色上衣、藍色牛仔褲、頭戴粉色頭巾的女子12日下午3時許被執法人員發現，躲在小轎車的後車廂內躲避查驗，企圖闖關路檢。據悉，該名女子身材瘦弱，她自稱是因為想要回家過「開齋節」，才會鋌而走險。

從照片中可以看到，該女子被執法人員發現後，尷尬地在眾人的注視下，拿著自己的涼鞋，默默地爬出後車箱。據了解，駕車的是女子的親戚。

該篇貼文PO出僅1小時就獲得7630讚，並吸引上千人留言。網友們紛紛表示，疫情這麼嚴重，執法人員辛苦地一一查驗，她卻企圖跨州闖關，實在是太過份。

Info awal yg diterima kes cubaan rentas negeri balik kampung.. Lokasi : SJR PKP Toll Simpang Ampat, Alor Gajah. 由 Info Roadblock JPJ/POLIS 發佈於 2021年5月12日 星期三

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