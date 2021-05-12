瓦斯爐燒到一旁「消毒酒精」！日2層樓餐廳整棟燒毀...釀1命危11傷

▲火場鑑識結果出爐，起火點位於1樓廚房的瓦斯爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋市一間餐廳4月發生一起火災意外，如今調查結果出爐，起火原因竟是因為瓦斯爐的爐火不慎燒到一旁的防疫隔板與消毒用酒精，才會引發火災。這起意外一共造成1名顧客命危、11人輕重傷。而警消人員也呼籲，近期為了防疫，許多民眾都會在家中存放酒精，但務必要小心存放。

根據《東海電視》報導，名古屋市千種區一間名為「小雞的店 加子母家」的餐廳4月11日發生火災，當時該棟兩層樓高的木造店鋪全部被燒毀，1名用餐的顧客命危、失去意識，另外包含店員在內共11人分別受到輕重傷。

消防當局經調查後發現，起火點為1樓廚房的瓦斯爐，疑似是瓦斯爐的火勢太大，不小心延燒到一旁的防疫隔板與消毒用酒精，才會導致火勢轉移，一路延燒至整棟建築物。

值得注意的是，該起意外是源自於防疫用品。消防當局也提醒，相關物品因屬易燃物，因此務必要小心存放，而瓦斯爐有明火，也需注意一旁是否放置可燃物。

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