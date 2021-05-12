逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

▲胡男殺害父親還放水流，無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

新竹胡姓男子，2019年5月間與父親口角後，持水果刀，朝父親猛刺23刀，胡父頸部脊髓斷離而死。胡男殺父後3天，嫌屍體太臭，開車將父親遺體載到新竹溪州橋扔棄。法院開庭期間，胡男多次情緒失控，更當庭3字經辱罵檢察官，嗆「殺爸爸剛好而已」，一二審均判無期徒刑，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

胡男（41歲）曾因毒品等案服刑2年，2019年初出獄，因精神疾病領有重度殘障手冊。他與父親長期不睦，去年5月31日早上6點多，他與父親口角後，拿出水果刀，朝父親猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡男將屍體棄置在家3日，後來嫌父親遺體發臭，將遺體塞入車廂內，載到新竹溪州橋棄屍。鄰居報警，全案才因此爆發。一審法院鑑定後，認定他有辨識能力，但因具有精神疾病，依照《兩公約法》的規定判處無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院開庭期間，胡男面對公訴檢察官陳述，多次拍桌打斷，更數度起身指著檢察官大罵三字經。胡男的姑姑、也是死者的姊妹本次均出庭應訊，姑姑當庭轉交一封信要給胡男，但胡男竟嗆姑姑，「殺爸爸剛好而已，我就是要奪他的錢，家裡就我們兩個人，不是我死就是他死！」高院二審也將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

高院宣判當時，胡男隨即舉手說要申訴看守所同舍房的同學毆打他，另外還質疑高院庭長黃斯偉「你是不是上次那個法官黃斯偉？他已經扣押我的房子、車子，沒資格再羈押我了。」隨後被還押看守所，還押途中，他還說被他殺害的父親曾來看守所探望，爸爸也匯錢給他，他也跟爸爸道歉……隨即被押上囚車。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，採信二審見解，認為依照《兩公約法》的規定，不得對精神疾病患者判處極刑，因此最高法院駁回上訴，胡男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。