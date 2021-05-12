台股創14月來最大跌幅　路透：疫情釀信心崩盤！現「恐慌性賣壓」

▲台股今（12）日盤中一度重挫逾1400點，創下史上盤中最大跌幅，指數最低來到15165點。（圖／記者林敬旻攝）

記者張寧倢／編譯

台灣12日再增16起本土病例，連帶影響投資人信心，導致台股股價崩盤。對此，路透社也刊出相關報導，有分析師認為如果疫情警戒升至第三級，將有許多企業無法運營，短期恐慌性賣壓正在出現。而澳盛銀行（ANZ Bank）亞洲區研究主管也表示，半導體生產受到限制的隱憂，足以讓投資人感到恐慌。

根據路透社報導，衛福部長陳時中12日警告，台灣目前疫情「非常嚴重」，若在防疫方面出現問題，即使是最輕微的失敗，也可能會很快進入第三級疫情警戒，屆時室內集會將限制於5人以下、室外集會10人以下，並關閉非必要營業場所。報導稱，這次出現6例感染源不明病例，對一直以來嚴格控制社區疫情的台灣來說，是一次不尋常的爆發，同時也導致了台灣股市暴跌。

報導指出，今天台股投資人出現「恐慌性賣壓」，加權指數（TWII）一度下跌逾8％，收盤跌4.1％，是自2020年3月以來的最大百分比跌幅。台灣群益期貨（Capital Futures）分析師Yeason Jung表示，若升為第三級警戒，許多企業將無法運營，第四級則將全面停班停課，「短期的恐慌性拋售壓力正在顯現。」

台灣財政部次長阮清華（Frank Juan）對路透表示，投資人應該保持冷靜，並相信經濟基本面和股市仍是健康的，但如果形勢惡化，國安基金管理委員會也不排除召開會議的可能性。澳盛銀行亞洲區研究主管Khoon Goh說，半導體生產受到限制的擔憂，足以讓本來就對科技股拋售壓力感到緊張的投資人更加恐慌。

Khoon Goh表示，儘管目前確診案例非常低，但可以看見，現在處於一個投資人都相當謹慎的大環境，「雖然我非常懷疑這些疫情限制可能不會對出口導向型的產業有影響，但投資者非常謹慎，這導致了股市賣壓。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

萊賽爾天絲涼被大促銷！吸濕透氣夏日必備

