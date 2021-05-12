印度火葬場抓到偷衣賊！扒光新冠屍體　洗好直送市場「當新衣賣」

▲印度新冠疫情慘重，直接在恆河岸邊火化病患屍體。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度疫情嚴峻，12日累計死亡人數已突破25萬人，然而，警方日前破獲一個竊盜集團，7名嫌犯竟從火葬場上百名死者的身上偷取衣物，並將這些衣物洗燙之後掛上新的標籤，再拿到市場上販賣。據悉，連當地商人也參與其中。

▲印度警方逮捕7名涉嫌在火葬場偷取遺物與死者衣褲的嫌犯。（圖／路透）

根據印度《Times Now》報導，北方邦巴格帕特（Baghpat）警方日前收到民眾投訴稱，有人從當地火葬場竊取了遺體上的衣褲與物品，目前已經循線逮捕7名嫌犯，其中有3人是同一家族的成員，警方發現了至少520件壽衣、127件印度傳統無領長袖襯衫「kurtas」、140件襯衫、34件纏腰布、52件女性的傳統裹身長布「紗麗」（saris）與12條披肩，此外也發現大量衣物吊牌標籤與貼紙等。

警方指出，這個多人竊盜集團在過去10年內持續偷取衣物，經洗燙整理後再拿到市場販售，但由於他們是在新冠肺炎危險期間被捕的，因此將根據印度《傳染病法》與刑法的部分刑責將嫌犯起訴。另外，警方也證實，有部分服飾經銷商也參與了這些非法交易。

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