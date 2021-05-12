中國何時犯台難預料　美學者曝「3大關鍵」保台海和平

▲ 共機運8反潛機先前擾台。（圖／國防部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共戰機近來頻繁擾台，東亞緊張情勢受到國際關注。華府智庫新美國安全中心印太安全計畫研究員史托克斯（Jacob Stokes）指出，官員與專家擔心，北京對台侵略即將發生，時間點卻無從得知，因為無人知曉推動中國決策的真正因素。他認為，美國政策須維持穩定，持續向北京強調侵台後果，並勸告台灣保持謹慎，以確保台海和平。

史托克斯11日於軍事網站「Defense One」發表評論指出，中國國家主席習近平先前宣布，將在2049年建政百年前實現「中華民組偉大復興」，而復興與統一在中共眼中密不可分。他2019年1月也曾表示，台灣問題將隨中國復興而結束。

也有部分人士認為，中共侵台時間點會在2035年。根據中國官媒，屆時解放軍將完成基本現代化，足以在地區性戰爭中打贏先進軍隊，意即只要中國認為解放軍能取得勝利，就會展開入侵。

中國領導階層內部運作機制完全不透明，因此無從得知北京會受到何種因素驅動，進而做出侵台決策。史托克斯表示，為因應這種不確定的局勢，美國政策必須堅定且謹慎，持續強調侵略行為的代價與維持現狀的價值。

他進一步說明，華府應使中國了解，戰爭成本遠遠超出身為全球化核心的東北亞運輸中斷，還將面臨嚴厲制裁、結構性經濟脫鉤、外交孤立等。美國當局也須避免改變官方政策，包括「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策，否則若被北京解讀為華府正在改變現狀，可能引發危機。

史托克斯最後提到，美國不該將台灣與美中間其他問題掛勾，應持續警告台灣保持謹慎，任何反擊中國的行動都是為了維持現狀。華府與其盟友也應投入更多時間和注意力，尋求新方法幫助台灣執行整體防衛計畫，以不對稱手段阻止入侵。

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