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屍臭飄進村落！印度恆河又見40多具腐爛浮屍...病歿人數破25萬

▲▼恆河又見40多具腐爛浮屍！屍臭傳進村落...總病歿人數破25萬。（圖／翻攝自推特）

▲光是加馬爾岸邊就又出現了40多具遺體。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

印度疫情持續發酵，截至12日的最新數據，累計總死亡人數已經突破25萬人，而專家也表示，目前還未達到此波疫情的最高峰。除此之外，恆河在過去幾天已經發現上百具遺體，光是北方邦加馬爾村的河岸就有50多具，怎知10日又出現40多具遺體被沖上岸，附近村落全被屍臭味籠罩。

根據BBC報導，過去幾天內不斷有屍體被沖上恆河加馬爾村附近的河岸，10日又再度出現數十具遺體。當地民眾表示，村裡已經好幾天伴隨著屍臭味。加馬爾警方得知消息後，已動用人力前往打撈，據悉，從當天晚間開始，有25到30具被水泡得嚴重腐爛的遺體陸續被打撈出再進行掩埋。

▲▼恆河又見40多具腐爛浮屍！屍臭傳進村落...總病歿人數破25萬。（圖／翻攝自推特）

▲許多被放入恆河的屍體沖上岸邊。（圖／翻攝自推特）

根據《新德里電視台》報導，當地官員已經針對屍體來源進行調查。他說，「我們得知消息後，已派員前往現場，目前調查仍在進行中，我們正在設法找出屍體的來源。」

據印度衛生部的統計數據，12日新增34萬8421例確診，累計確診數高達2300萬例，此外12日也新增了4205人死亡，累計死亡人數突破25萬人。儘管數字非常驚人，但專家們仍悲觀預估，疫情的實際規模恐怕將比官方數字還要高出5到10倍。

《印度快報》引述當地病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）說法，即使目前某些跡象表明，印度的確診數已經趨於穩定，但不可以忘記的是，這是一個非常大的數字，每天都有約30萬到40萬例新增確診。

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