翁章梁6度上東森農場賣極光哈密瓜　王令麟送回饋換算一顆僅238元火速秒殺

▲一上架就熱賣到缺貨「嘉義極光哈密瓜」，12日在東森電視購物《東森農場》節目開賣後，再度引起搶購熱潮，共計1,200組、2,400顆哈密瓜迅速完售。左起為東森購物專家志銘、嘉義縣長翁章梁、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

嘉義縣新品種「極光哈密瓜」自前年推出以來，大受歡迎，今年產季才剛開始，已湧現詢問潮，準備搶訂購。嘉義縣長翁章梁12日六度上東森電視購物《東森農場》節目推廣，一箱2顆，足重2.5～3公斤，東森價950元，東森購物董事長王令麟響應公益、支持小農，再加碼回饋50%東森幣，換算一顆只要238元，節目一開賣，共計1,200組、2,400顆哈密瓜秒殺賣光。

由翁章梁親自命名的「嘉義極光哈密瓜」為台灣特有品種、全球獨家，是嘉義縣府強力推薦的品種，採溫室一株一果方式栽種，甜度高達14～18度，翠綠網紋明顯，果皮薄、果肉厚，脆甜多汁，顛覆一般哈密瓜軟綿口感，尤其帶有特殊的焦糖、香草香氣，讓東森購物專家志銘一口咬下後誇說「甜到吃下去有『熱戀』的滋味，從焦糖香味可以想像到對方很美、很帥。」

▲▼嘉義極光哈密瓜的清甜與獨特焦糖、香草香氣，讓東森購物專家志銘（左）誇說「有『熱戀』的滋味」。

嘉義極光哈密瓜種植條件嚴格，產量稀少而珍貴，被譽為「水果界愛馬仕」，很多人吃過之後，對其滋味念念不忘，甚至認為口感、價格皆「完勝」一顆賣到2千元起跳的日本阿露斯哈密瓜，因此自推出以來，不僅在東森農場銷售檔檔火速完售，國外訂單更是詢問不斷，成為台灣水果外銷明日之星。

翁章梁說，透過東森購物銷售，讓嘉義極光哈密瓜知名度大開，由於一年只生產春秋兩季，吃完就要再等半年，而這次還沒正式上市，已經有很多人頻頻詢問「嘉義極光哈密瓜很好吃，到底什麼時候才有」，相信再度上東森購物開賣，銷售成績會非常好。因今年育成率僅5成，特別挑選大顆、每顆重達2台斤的哈密瓜，提供給東森購物專屬會員，買回家後在常溫下可放一個禮拜，置放冰箱可保存一個月。

▲翁章梁大推的嘉義極光哈密瓜，只要透過指定農會或是在東森購物購買，絕對不會買到仿冒品。

「嘉義極光」哈密瓜是嘉義縣第一個建立專屬品牌標章行銷宣傳的農產品，縣府註冊商標，還找來國際知名設計師聶永真為嘉義特產品牌操刀設計，上架後經常賣到缺貨，還曾發現商標遭冒用；翁章梁提醒消費者一定要認明品牌，在每顆符合品牌標準的哈密瓜上均貼有「嘉義極光」LOGO貼紙，每張貼紙均有流水號編號，才是正牌「嘉義極光」哈密瓜。

翁章梁提到，「嘉義極光」這四個字，一定要經過嘉義縣政府授權才可以用，目前縣府僅授權給6家農會，以及1家協會做相關標籤與品質監控，一但發現仿冒，將先進行勸告，倘若無效，就會採取法律途徑去捍衛「嘉義極光」的商標權。而只要透過指定農會或是在東森購物購買，絕對不會是仿冒品，此外，也很感謝東森購物長期以來輔助小農的用心，不僅回饋東森幣，讓消費者享受到更便宜的折扣價，也等於是間接幫助了小農。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括去年助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼。除了努力大獲肯定，東森農場更秉持「東森嚴選」精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。